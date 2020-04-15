В’ятрович викликають на допит у ДБР

Народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Володимира В’ятровича викликають на допит у ДБР як свідка у справі про проведення форуму пам’яті жертв Голодомору. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

"Імперія завдає удар у відповідь. Мене викликають на допит у ДБР. У якості свідка по справі, ініційованій Бужанським - за проведення міжнародного форуму, присвяченого 85 роковинам пам‘яті жертв Голодомору. У нас знову садитимуть за правду про злочини комуністів?" - написав В’ятрович.

У коментарі телеканалу "Прямий" він наголосив, що вбачає в цьому виключно політичні переслідування та реалізацію російського сценарію.

"У 2018 році до 85 роковин Голодомору було організовано великий міжнародний захід за участю дослідників з цілого світу і українських дослідників. Ми два дні працювали, і я вважаю, що це був один з найважливіших заходів в контексті відзначення 85 роковин Голодомору. Кілька місяців тому я дізнався, що мій колега Макс Бужанський подав заяву на ДБР щодо нібито неправомірних витрат на організацію цього форуму. Я в цьому вбачаю виключно політичні переслідування, продовження, на жаль, тих політичних переслідувань щодо нашої політичної сили, які тривають вже кілька місяців. Які зачепили й президента Порошенка, і мою колегу Софію Федину, а вчора буквально і Тетяну Чорновол. Особливої брутальності цьому надає те, що приводом для переслідування мене обрано, власне, захід, який присвячений поширенню правди про Голодомор", - резюмував В’ятрович.

Нагадаємо,14 квітня Чорновіл прийшла на допит у справі про вбивство в Державне бюро розслідувань.

Раніше співробітники ДБР прийшли з обшуками в дім до екс-нардепу Чорновіл. За словами колишнього парламентарія, обшуки проходили по справі про підпал офісу Партії регіонів у Києві в лютому 2014 року.

Пізніше глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на обшуки у Тетяни Чорновіл та вручення їй підозри у вбивстві, назвавши дії Державного бюро "жагою помсти".