В'ятрович розповів, чим займеться в Раді

Екс-директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, який стане народним депутатом замість Ірини Луценко, заявив, що в парламенті збирається "зупиняти "русскій мір". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку В'ятровича у Facebook.

Він запевнив, що не піде на жодні компроміси щодо національних інтересів.

"Я йду в політику заради того, щоб Україна була рідним домом, у якому живеш у достатку і куди з радістю повертаєшся. Щоб наші діти спілкувалися між собою українською, не нехтуючи іноземними мовами, знали нашу історію, не спотворену з-за кордону, і з упевненістю дивляться у своє майбутнє, не затьмарене ні війною, ні здачею країни", - написав В'ятрович.

"Йду, щоб будувати український світ і зупиняти "русскій мір", - резюмував він.

Нагадаємо, екс-голова Інституту нацпам'яті В'ятрович стане народним депутатом Верховної ради поточного скликання, бо Наталя Бойко, яка передує в партійному списку "Європейської солідарності", стала радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Луценко 4 листопада повідомила, що подала заяву про дострокове припинення депутатських повноважень.

Також повідомлялося, що замість Луценко до Ради може пройти екс-заступник міністра енергетики. Мова йде про Наталію Бойко, яка є 24-ою у виборчому списку "Європейської солідарності" і, відповідно, першою в черзі тих, хто не пройшов до Ради за підсумками дострокових виборів у липні.