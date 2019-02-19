У ВПС України спростували інформацію про російський літак над Донбасом

Чергові сили з протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ щодня несуть бойове чергування

Командование Воздушных сил ВС Украины опровергло информацию о том, что над оккупированном Донбассом 15 февраля пролетал самолет Воздушно-космических сил РФ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу командования.

В пресс-службу отметили, что дежурные силы противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ ежедневно несут боевое дежурство и готовы быстро реагировать на любую агрессию с воздуха.

Напомним, сегодня в ОБСЕ сообщили, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала самолет в небе над оккупированным Донбассом. Как отмечалось, 15 февраля на юго-западной окраине оккупированного Старобешево Донецкой области патруль СММ зафиксировал летающий объект. При помощи оптических средств наблюдения команда СММ определила, что это был самолет с четырьмя турбовинтовыми двигателями и стреловидным крылом (предположительно Туполев ТУ-95 или Туполев ТУ-142).

РБК-Украина писало, что Украина закрыла воздушное пространство на Донбассе летом 2014 года после того, как был сбит самолет "Малазийских авиалиний", в результате чего погибли около 300 человек.