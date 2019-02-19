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У ВПС України спростували інформацію про російський літак над Донбасом

Новини » Політика    19.02.2019 - 15:35
У ВПС України спростували інформацію про російський літак над Донбасом
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Чергові сили з протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ щодня несуть бойове чергування

Командування Повітряних сил ЗС України спростувало інформацію про те, що над окупованим Донбасом 15 лютого пролітав літак Повітряно-космічних сил РФ. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу командування.

У прес-службі зазначили, що чергові сили з протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ щодня несуть бойове чергування і готові швидко реагувати на будь-яку агресію з повітря.

Нагадаємо, сьогодні в ОБСЄ повідомили, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала літак у небі над окупованим Донбасом. Як зазначалося, 15 лютого на південно-західній околиці окупованого Старобешеве Донецької області патруль СММ зафіксував літаючий об'єкт. За допомогою оптичних засобів спостереження команда СММ визначила, що це був літак з чотирма турбогвинтовими двигунами і стрілоподібним крилом (імовірно Туполєв ТУ-95 або Туполєв ТУ-142).

РБК-Україна писало, що Україна закрила повітряний простір на Донбасі влітку 2014 року після того, як був збитий літак "Малазійських авіаліній", в результаті чого загинули близько 300 осіб.

 

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