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ВПС США закрили одну з основних програм розробки гіперзвукової зброї

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Програму довелося скасувати в зв’язку з бюджетними обмеженнями

Військово-повітряні сили Сполучеених Штатів Америки закрили одну з двох основних програм з створення гіперзвукового озброєння. Про це пише видання Defense News.

Повідомляється, що програму Hypersonic Conventional Strike Weapon довелося скасувати в зв’язку з бюджетними обмеженнями.

За словами офіційного представника ВПС США Енн Стефанек, закриття програми не пов’язане з будь-якими технічними проблемами.

В рамках програми HCSW корпорація Lockheed Martin розробляла гіперзвуковий боєприпас з неядерною бойовою частиною, призначений для запуску з стратегічного бомбардувальника B-52 Stratofortress.

Після закриття HCSW ВВС зосередяться на програмі ARRW, яка передбачає створення системи з унікальним дизайном літального апарату-планера.

Раніше повідомлялося, що бюджет США на 2021 рік передбачає витрати на модернізацію ядерного озброєння в розмірі 28,9 млрд доларів. Кошти підуть на нові міжконтинентальні балістичні ракети, бомбардувальники-невидимки B-21, а також підводні човни з балістичними ракетами класу "Колумбія".

Раніше Сенат США схвалив законопроект про оборонний бюджет на 2020 рік на 738 мільярдів доларів, який включає виділення 300 млн доларів військової допомоги Україні.

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