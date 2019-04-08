ВПС Лівії нанесли авіаудар по аеродрому недалеко від Тріполі

Літак Військово-повітряних сил уряду національної згоди (ПНР) Лівії здійснив авіаудар до південно-заходу від Тріполі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News Arabia.

Як повідомляється, завдали авіаудар по аеродрому військової бази Ель-Ватия. Так, генерал-майор Лівійської національної армії (ЛНА) Абдул Салам аль-Хассі підтвердив, що літак спробував атакувати бойові позиції армії.

До цього ВПС ЛНА під керівництвом фельдмаршала Халіфи Хафтара атакували позиції ПНР. Війська захопили міжнародний аеропорт Тріполі, однак підконтрольні прем'єр-міністру Фаізу Сараджу сили це спростували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у результаті наступальних дій повстанців Лівійської національної армії фельдмаршала Халіфа Хафтара на Тріполі загинули більше 20 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, іноземні компанії та організації почали проводити евакуацію свого персоналу з Лівії з початку наступальних дій повстанців Лівійської національної армії фельдмаршала Халіфа Хафтара на столицю країни Тріполі. Найближчим часом ООН повинна провести евакуацію з Лівії частини свого персоналу.