У Лівії розпочалася евакуація іноземців

Ілюстративне фото (twitter.com/ItalianPolitics)

Компанії та організації евакуюють з столиці своїх співробітників із-за загрози бойових дій

Іноземні компанії та організації почали проводити евакуацію свого персоналу з Лівії з початку наступальних дій повстанців Лівійської національної армії фельдмаршала Халіфа Хафтара. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що міністр закордонних справ Індії Сушма Сварадж оголосила, що зі столиці країни Тріполі було евакуйовано повний контингент миротворців центрального резервного поліцейського контингенту через "раптово погіршенної ситуації в Лівії".

Також багатонаціональна нафтогазова компанія Eni прийняла рішення провести евакуацію всього італійського персоналу з території Лівії.

Крім цього, найближчим часом ООН повинні провести евакуацію з Лівії частини свого персоналу.

Мирні жителі столиці почали запасатися їжею і водою, а також бояться залишати свої будинки боячись, що їх можуть пограбувати.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США виводять своїх військових з Лівії. Американські військові зазначили, що США продовжують уважно стежити за ситуацією. При цьому командувач силами морської піхоти в Африці Томас Вальдхаузер назвав становище в країні складним і непередбачуваним.