ВПС Ізраїлю завдали ударів по сектору Газа

Ілюстративне фото (webscreenshot youtube/SMO Syria)

Палестинська сторона поки не прокоментувала авіаудари

Військово-повітряні сили (ВПС) Ізраїлю нанесли авіаудари по трьох районах сектора Гази, які стали відповіддю на запуск ракет і куль із запальною сумішшю в бік Ізраїлю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Повідомляється, що авіація Ізраїлю здійснила удари по району Хан-Юнус на півдні Гази, де було завдано збитків порту. Також авіація вдарила по об'єктах, які належать Міністерству внутрішніх справ Палестини на півночі Гази і сільськогосподарським угіддям села Заджер-ед-Дийк в південній частині анклаву. У результаті ударів було завдано шкоди техніці і сільгоспугіддям.

В даний час палестинська сторона ніяк не прокоментувала ізраїльські авіаудари.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що під час протесту на кордоні в секторі Газа загинула людина. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Гази, в результаті стрілянини під час протесту на кордоні Ізраїлю з сектором Газа щонайменше 42 людини отримали поранення, серед постраждалих четверо медпрацівників.