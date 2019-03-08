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Під час протесту на кордоні в секторі Газа загинула людина

Новини » Надзвичайні події    08.03.2019 - 20:52
Під час протесту на кордоні в секторі Газа загинула людина
Фото: протести на кордоні сектору Газа з Ізраїлем (AFP)

Понад 40 палестинців отримали поранення

Під час протесту на кордоні сектору Газа ізраїльські війська відкрили вогонь по палестинцям, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на trtworld.com.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Гази, в результаті стрілянини під час протесту на кордоні Ізраїлю з сектором Газа щонайменше 42 людини отримали поранення, серед постраждалих четверо медпрацівників.

Крім того, в результаті інциденту загинула одна людина. Чоловік отримав вогнепальне поранення в голову.

За словами ізраїльської армії, вогонь був відкритий через те, що демонстранти "кидали вибухові пристрої та каміння в солдатів, а також запалювали шини".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в ніч на четвер, 7 березня, ВПС Ізраїлю завдали ударів по базі палестинських бойовиків ХАМАС у секторі Газа у відповідь на ракету і повітряні кулі з вибухівкою, випущені напередодні з території анклаву.

Раніше, на Західному березі Йордану в районі Рамалли автомобіль врізався в групу ізраїльських військових, у результаті наїзду постраждали дві людини. Ізраїльські солдати відкрили вогонь по нападниках, двоє з них загинули, ще один отримав поранення.

Крім того, танки ізраїльської армії атакували два поста палестинського ісламістського руху ХАМАС в секторі Газа. Атака була здійснена після поранення військовослужбовця армії Ізраїл

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