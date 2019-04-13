ВПС Ізраїлю завдали удару по Сирії

Фото: авіаудар в Сирії (twitter.com/BeholdIsrael)

В результаті атаки 3 військових отримали поранення

В районі міста Масьяф сирійської провінції Хама засоби протиповітряної оборони урядових військ перехопили декілька ізраїльських ракет. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне агентство Reuters.

Повідомляється, що в ніч на 13 квітня ізраїльські військові літаки пролетівши над повітряним простором Сирії завдали удару по одній з позицій військових. Силами ППО ракети були перехоплені, проте в результаті атаки поранення отримали 3 військових, а також було зруйновано кілька будинків.

Зазначимо, що Ізраїль неодноразово здійснює удари в Сирії в місцях ймовірних поставок та розгортання зброї військами Ірану і їх союзниками Хезболлах, які є союзниками чинного президента Сирії Башара Асада.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Ізраїль завдав ударів по постам ХАМАС в Газі. Безпілотник армії оборони Ізраїлю завдала ударів по двох спостережних постів радикального палестинського руху ХАМАС у секторі Газа у відповідь на заворушення на кордоні палестинського приморського анклаву.