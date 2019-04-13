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ВВС Израиля нанесли удар по Сирии

Новости » Происшествия    13.04.2019 - 10:13
ВВС Израиля нанесли удар по Сирии
Фото: авиаудар в Сирии (twitter.com/BeholdIsrael)

В результате атаки 3 военных получили ранения

В районе города Масьяф сирийской провинции Хама средства противовоздушной обороны правительственных войск перехватили несколько израильских ракет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное агентство Reuters.

Сообщается, что в ночь на 13 апреля израильские военные самолеты пролетев над воздушным пространством Сирии нанесли удар по одной из позиций военных. Силами ПВО ракеты были перехвачены, однако в результате атаки ранения получили 3 военных, а также было разрушено несколько домов.

Отметим, что Израиль неоднократно совершает удары в Сирии в местах предполагаемых поставок и развертывания оружия войсками Ирана и их союзниками Хезболлах, которые являются союзниками действующего президента Сирии Башара Асада.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Израиль нанес удары по постам ХАМАС в Газе. Беспилотник армии обороны Израиля нанес удары по двум наблюдательным постам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе палестинского приморского анклава.

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