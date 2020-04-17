ВВП Китаю рекордно обвалився через коронавірус

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Це перше зниження економіки КНР з початку публікації квартальних даних у 1992 році

Китайський ВВП впав у першому кварталі 2020 року на 6,8% через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, це перше зниження економіки КНР з початку публікації квартальних даних про ВВП Державним статистичним управлінням в 1992 році.

В четвертому кварталі 2019 року економіка КНР зросла на 6% в річному вираженні. Тепер через пандемію китайському уряду необхідно приймати заходи для підтримки економіки в умовах зростаючого безробіття і соціальної нестабільності, намагаючись при цьому втримати під контролем боргове навантаження і фінансові ризики.

Крім того, обсяг промвиробництва в КНР в березні знизився на 1,1% в річному вираженні після обвалу на 13,5% в січні-лютому. Також виробництво у переробній промисловості минулого місяця зменшилася на 1,8% після падіння на 15,7% у січні-лютому, а темпи скорочення роздрібних продажів в КНР в березні сповільнилися до 15,8%.

Нагадаємо, програма захисту доходів для представників малого бізнесу в США на час пандемії коронавірусу вичерпала свій бюджет у розмірі 349 млрд доларів на початковому етапі подання заявок від бізнесменів.