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Вводять в оману. Посол заявив про нереалістичні тези Туреччини щодо війни в Україні

Фото: Василь Боднар, посол України в Туреччині (УНІАН)
Автор: Сергій Пишкін

В Туреччині поширюють тези про те, що зернова угода нібито сприяє мирному врегулюванню в Україні. Однак війна закінчиться лише тоді, коли Росія повністю покине нашу територію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла України в Турецькій Республіці Василя Боднара під час брифінгу.

"Тут неодноразово висловлювали сигнали про те, що зернова угода може стати шляхом до більш широкого взаєморозуміння і більш широкої комунікації щодо мирного врегулювання війни в Україні", - заявив Боднар.

За словами посла, згідно з заявою президента України Володимира Зеленського, а також інших представників влади, війна завершиться лише тоді, коли Росія виведе війська й повністю припинить вогонь.

"Нам дуже важливо тримати цю позицію, і ми не прив'язуємо цю угоду до будь-якого розуміння щодо мирних переговорів. Це фальшивий шлях, для того, щоб ввести в оману частину суспільства і показати тренди, яких не існує", - додав посол.

Нагадаємо, перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту 1 серпня. Згодом його інспектували у Стамбулі. Тим часом Туреччина анонсувала вихід ще трьох суден з України.

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