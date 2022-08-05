Вводять в оману. Посол заявив про нереалістичні тези Туреччини щодо війни в Україні

В Туреччині поширюють тези про те, що зернова угода нібито сприяє мирному врегулюванню в Україні. Однак війна закінчиться лише тоді, коли Росія повністю покине нашу територію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла України в Турецькій Республіці Василя Боднара під час брифінгу.

"Тут неодноразово висловлювали сигнали про те, що зернова угода може стати шляхом до більш широкого взаєморозуміння і більш широкої комунікації щодо мирного врегулювання війни в Україні", - заявив Боднар.

За словами посла, згідно з заявою президента України Володимира Зеленського, а також інших представників влади, війна завершиться лише тоді, коли Росія виведе війська й повністю припинить вогонь.

"Нам дуже важливо тримати цю позицію, і ми не прив'язуємо цю угоду до будь-якого розуміння щодо мирних переговорів. Це фальшивий шлях, для того, щоб ввести в оману частину суспільства і показати тренди, яких не існує", - додав посол.