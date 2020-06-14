Вводиться у дію закон, яким людей в інвалідних візках прирівняють до велосипедистів

Вводиться у дію закон "Про внесення змін до закону України "Про дорожній рух" про організацію дорожнього руху для осіб, що пересуваються у кріслах колісних". Документ набув чинності з 14 грудня.

Він набув чинності з дня, наступного за днем опублікування, і був введений у дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.

Зокрема, документ доповнює закон "Про дорожній рух" статтею 19-1, у якій передбачені основні права і обов'язки осіб, які рухаються у кріслах колісних.

Основні права і обов'язки таких осіб

Так, законом визначені основні права і обов'язки осіб, які рухаються у колісних кріслах. Такі особи мають право:

рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках зі швидкістю пішохода;

рухатися по краю проїзної частини дороги, вулиці чи по узбіччі.

Особи, які рухаються у кріслах колісних зі швидкістю пішохода по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, мають право на переважне перетинання проїзної частини дороги по позначених пішохідних переходах. Під час руху вони повинні виконувати Правила дорожнього руху щодо обов'язків пішоходів.

Зазначено, що такі особи повинні пересуватися у напрямку руху транспорту по правій крайній смузі, поворот наліво і розворот вирішуються на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Під час руху вони повинні виконувати ПДР про обов'язки велосипедистів.

Особи, які рухаються у кріслах колісних, зобов'язані:

використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла колісні;

не перевозити вантажі, що заважають керуванню;

не буксирувати причепи;

не перевозити пасажирів.

Колісні крісла повинні бути обладнані світловідбиваючими пристроями, а при русі в темний час доби по краю проїжджої частини дороги, вулиці чи по узбіччі - зовнішніми світловими приладами.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року проект закону підписав президент Володимир Зеленський, а 13 грудня документ був оприлюднений у парламентському виданні "Голос України".

Так, 3 грудня Верховна рада прийняла в другому читанні законопроект №7486 "Про внесення змін до закону "Про дорожній рух" про організацію дорожнього руху для осіб, які рухаються у кріслах колісних". Тоді за документ проголосували 350 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2018 році парламент 8 скликання схвалив за основу в першому читанні законопроект №7486 "Про внесення змін до закону "Про дорожній рух" про організацію дорожнього руху для осіб, які рухаються у кріслах колісних". За нього проголосували 252 нардепа.