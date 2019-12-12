Президент підписав закон про внесення осіб в інвалідних візках до учасників дорожнього руху

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон наближує до європейських стандартів відносини у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 12 грудня, підписав закон "Про внесення змін до закону України "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Документ має на меті захист права на безпечний рух представників маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю у кріслах колісних.

Наразі люди у кріслах колісних з двигуном не є учасниками дорожнього руху, тому фактично позбавлені права на безпечний рух.

Цей документ доповнює закон "Про дорожній рух" статтею 19-1, у якій передбачені основні права та обов'язки осіб, які рухаються у кріслах колісних.

Закон наближує до європейських стандартів відносини у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Відповідно до Європейської угоди (Женева, 1971), що доповнює Конвенцію про дорожній рух, відкриту для підписання у Відні 8 листопада 1968 року, до пішоходів прирівнюються особи, які переміщуються в інвалідних візках, що приводяться в рух ними самими або що рухаються зі швидкістю пішохода. Водночас такі люди мають право у будь-якому разі рухатися по проїжджій частині дороги.

Закон набирає чинності на наступний день після публікації та вводиться в дію через шість місяців.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект №7486 "Про внесення змін у закон "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних". Тоді за документ проголосували 350 парламентарів.

Згідно з документом, колісні крісла мають бути обладнані світловідбиваючими пристроями, а при русі в темний час доби по краю проїзної частини дороги, вулиці чи на узбіччі - зовнішніми світловими приладами.