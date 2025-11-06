RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Введение CBAM может снизить ВВП Украины на 10%, - Метинвест

Фото: налог СВАМ может снизить ВВП Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Европейский механизм углеродной корректировки импорта (CBAM), который вступит в силу с 2026 года, может нанести серьезный удар по украинской экономике.

Об этом заявил руководитель офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз на конференции "На пути интеграции: диалог правительства и бизнеса ради членства Украины в ЕС", пишет РБК-Украина.

Он отметил, что декарбонизация для Евросоюза является, скорее, инструментом защиты внутреннего рынка, чем вопросом экологии.

"До введения CBAM осталось два месяца, а мы до сих пор не знаем, сколько будем платить", - подчеркнул представитель "Метинвеста".

При этом, по данным исследований Ernst & Young и Федерации работодателей Украины, внедрение механизма приведет к сокращению ВВП Украины примерно на 5% в 2026 году и на 10% - в 2030-м, напомнил Водовиз.

Он призвал правительство не медлить, а обратиться в Евросоюз с предложением отсрочить введение CBAM для Украины из-за войны.

"Это серьезный удар по нашей экономике. Надо совместно искать решение, как отсрочить этот период или какие альтернативные обязательства мы можем взять перед ЕС", - сказал он.

Он также подчеркнул, что европейские металлургические компании получают миллиардные гранты на декарбонизацию, что ставит украинские предприятия в неравные условия.

"У нас таких возможностей нет. Поэтому просим отсрочку хотя бы на пять лет с даты введения CBAM", - подчеркнул он.

Отдельно Водовиз обратил внимание на необходимость создания прозрачной системы торговли квотами на выбросы углерода. Он отметил, что Украина уже ввела мониторинг и отчетность по парниковым газам, но должна перейти к формированию самой системы торговли.

"Мы выступаем за интеграцию с европейской системой торговли квотами, где действует четкий и прозрачный механизм: уплаченные средства возвращаются предприятиям посредством поддержки на декарбонизацию", - пояснил он.

Конференция, организованная Киевской школой экономики при содействии Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и финансовой поддержки Швеции, собрала представителей правительства, бизнеса и международных партнеров для обсуждения вызовов евроинтеграции.

СВАМ для Украины

Механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM) предполагает введение углеродной пошлины на импорт в ЕС таких товаров, как сталь, цемент, удобрения, электроэнергия, алюминий и водород.

По данным Федерации работодателей Украины, в случае введения СВАМ для Украины, падение ВВП составит 8,7 млрд долларов в 2026 году, а в 2034 - уже 11,3 млрд долларов.

Также Украину ожидает уменьшение налоговых поступлений и социальных взносов в бюджеты и фонды всех уровней вследствие сокращения деловой активности - оно может составить 2,8 млрд долларов в 2026 году, и достичь 3,6 млрд долларов в 2034 году.

Ранее немецкое издание Tagesspiegel заявило, что Еврокомиссия готова отсрочить СВАМ для Украины минимум до 2027 года, но правительство должно направить официальный запрос.

