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Запровадження паспорта здоров'я для туристів в Україні не обговорюється, - Кулеба

Новини » Політика     18.05.2020 - 08:18
Запровадження паспорта здоров'я для туристів в Україні не обговорюється, - Кулеба
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

На міжнародному рівні є ідеї по паспорту здоров'я, але поки вони не матеріалізовані

Ідея паспорта здоров'я для туристів і тих, хто перетинають кордон в Україні, не обговорюється. На міжнародному рівні є такі ідеї, але поки вони не матеріалізовані.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, з практичних рішень там поки схиляються до таких, що при в'їзді потрібно буде, наприклад, показати довідку про те, що у людини за певну кількість днів був негативний ПЛР-тест на коронавірус. І потім, після повернення додому, чоловік повинен посидіти в самоізоляції, зробити ще один тест.

"Все це, насправді, йде в бюрократію. Але це все заспокоїться, вийде на свою колію і будуть знайдені якісь формати найменш болючою життя в умовах пандемії коронавірусу", - розповів він.

Нагадаємо, в Держагентстві розвитку туризму заявили, що Україна готова запровадити паспорти здоров'я, що підтверджують відсутність коронавірусу в організмі, якщо вони будуть рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Під паспортом здоров'я мається на увазі документ, який підтверджує відсутність коронавірусу в організмі. Передбачається, що такі паспорти можуть бути використані в якості додаткового документу при відвідуванні іншої країни.

Автор: Сергій Щербина

Теги Новини України КоронавіруспаспортДмитро Кулеба
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