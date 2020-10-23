Запровадження комендантської години обійдеться Франції більш ніж в 2 млрд євро

Фото: Брюно Ле Мер (flickr.com)

Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що введення комендантської години обійдеться державі більш ніж у 2 млрд євро. Однак він вважає, що у французів немає приводу для занепокоєння.

Про це повідомляє Reuters.

"Якщо ми говоримо про дію комендантської години в 56 департаментах протягом шести тижнів, то мова йде про витрати в трохи більше 2 млрд євро", - сказав голова відомства.

Брюно Ле Мер також додав, що влада, передбачила усі ризики тому громадянам Франції не варто хвилюватись.

"Ми виділили 9 млрд євро для фонду солідарності, з них 6 млрд євро вже витрачені. Залишається ще 3 млрд євро. З запланованими засобами ми можемо протриматися до початку наступного року", - сказав міністр.

За оцінками глави Мінфіну, Франція зможе відновити показники економічного розвитку 2019 року тільки до 2022 році.

Зазначимо, у Франції напередодні зафіксували понад 41 тисячу нових випадків коронавірусу, що є максимумом з початку пандемії.

Нагадаємо, 22 жовтня прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс заявив, що у зв'язку зі стрімким поширенням коронавірусу влада вирішила ввести комендантську годину ще в 38 департаментах. Тиждень тому комендантську годину ввели в Парижі, Ліллі, Марселі, Греноблі, Ліоні, Руані та інших містах.

Крім того, з 16 жовтня у великих містах розгорнуті 12 тисяч поліцейських, які щоночі контролюють дотримання громадянами комендантської години.