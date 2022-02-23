Введення надзвичайного стану в Україні. З'явився текст законопроекту
Верховна рада сьогодні 17:30 збереться на позачергове засідання, щоб розглянути введення надзвичайного стану в Україні. З'явився текст документа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Ради.
У документі йдеться, що Верховна рада має затвердити указ президента Володимира Зеленського від 23 лютого 2022 року №61/2022 "Про запровадження надзвичайного стану в окремих регіонах України".
Зазначається, що у разі ухвалення законопроекту документ набуде чинності з дня його опублікування.
Фото: законопроєкт щодо запровадження в Україні надзвичайного стану (itd.rada.gov.ua)
Нагадаємо, сьогодні РНБО ухвалила рішення запровадити надзвичайний стан по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей. Тепер рішення за парламентом.
Детальніше про те, які обмеження вводяться в разі надзвичайного стану - в матеріалі РБК-Україна.