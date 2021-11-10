Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус

У середу, 10 листопада, біля берегів Індонезії стався потужний землетрус. Його магнітуда склала 6 балів за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

За даними центру, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 186 км на північний захід від міста Набіре, де проживають понад 43 тисячі осіб. Осередок залягав на глибині 5 км.

На цей час повідомлень про постраждалих і руйнування не надходило.