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Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус

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Середа 10 листопада 2021 20:44
Біля берегів Індонезії стався сильний землетрус Фото: біля берегів Індонезії стався сильний землетрус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 10 листопада, біля берегів Індонезії стався потужний землетрус. Його магнітуда склала 6 балів за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

За даними центру, епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 186 км на північний захід від міста Набіре, де проживають понад 43 тисячі осіб. Осередок залягав на глибині 5 км.

На цей час повідомлень про постраждалих і руйнування не надходило.

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