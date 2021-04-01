Вулкан Етна знову активізувався і заблокував повітряний простір на Сицилії

Повітряний простір на Сицилії було заблоковано через чергове виверження вулкану Етна . Вивержувальна хмара досягла висоти у дев'ять кілометрів.

Про це повідомляє Palermo.repubblica.it з посиланням на керуючу компанію Sac.

"Через вивержувальну активність Етни наразі повітряний простір заблокований для руху і жоден літак, отже, не зможе здійснити посадку або зліт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міжнародний аеропорт Катанії продовжує функціонувати, але рейси призупинені.

Нагадаємо, в середині січня один з кратерів Етни почав вивергати лаву.

В лютому вулкан Етна знову прокинувся. Виверження почалося 16 лютого, через що тоді теж довелося зупинити роботу міжнародного аеропорту Катанії.

На початку березня вулкан викинув стовп попелу в бік міста Катанія. Вулкан також викинув в небо так звані "вулканічні бомби", тобто великі каплі лави, а у декількох південних від Етна міст і селищ, серед яких, Ніколосі, Трекастагні, Акі Санантоніо та Сан Грегоріо, були знайдені невеликі частини вулканічного каміння.

Вулканічне каміння пошкодило автомобілі у населених пунктах поблизу вулкану Етна, а викинутий під час виверження попіл ускладнив рух низкою автомобільних доріг.