RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вулкан Етна знову активізувався і заблокував повітряний простір на Сицилії

Автор: Андрій Василюк

Повітряний простір на Сицилії було заблоковано через чергове виверження вулкану Етна. Вивержувальна хмара досягла висоти у дев'ять кілометрів.

Про це повідомляє Palermo.repubblica.it з посиланням на керуючу компанію Sac.

Зазначається, що міжнародний аеропорт Катанії продовжує функціонувати, але рейси призупинені.

"Через вивержувальну активність Етни наразі повітряний простір заблокований для руху і жоден літак, отже, не зможе здійснити посадку або зліт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в середині січня один з кратерів Етни почав вивергати лаву.

В лютому вулкан Етна знову прокинувся. Виверження почалося 16 лютого, через що тоді теж довелося зупинити роботу міжнародного аеропорту Катанії.

На початку березня вулкан викинув стовп попелу в бік міста Катанія. Вулкан також викинув в небо так звані "вулканічні бомби", тобто великі каплі лави, а у декількох південних від Етна міст і селищ, серед яких, Ніколосі, Трекастагні, Акі Санантоніо та Сан Грегоріо, були знайдені невеликі частини вулканічного каміння.

Вулканічне каміння пошкодило автомобілі у населених пунктах поблизу вулкану Етна, а викинутий під час виверження попіл ускладнив рух низкою автомобільних доріг.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України вулкан
Читайте також
Вулкан Мерапі в Індонезії викинув гарячі хмари на 1,5 км
Після 6 тисяч років "сну". В Ісландії почав виверження вулкан
На Камчатці викидає вулкан Ключевська Сопка
Прогноз погоди