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Уличные укрытия от PIN-UP Foundation появились в Сумах

Суббота 25 мая 2024 10:30 promo
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Уличные укрытия от PIN-UP Foundation появились в Сумах Фото: уличные укрытия от PIN-UP Foundation появились в Сумах (SafePlace4UA)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation вновь поддержал инициативу SafePlace4UA, установив в Украине еще два мобильных уличных укрытия, направленных на безопасное пребывание во время тревог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

При финансовой поддержке PIN-UP Foundation в Сумах установлено два укрытия SafePlace под номерами 0024 и 0025. Они надежно защищают жителей от ударной волны, обломков и смертельных элементов кассетных снарядов. Толщина стен составляет более 25 см, а потолки – 40 см, изготовленные из армированного бетона. Каждое укрытие рассчитано на 15 человек и оборудовано скамьями для сидения, освещением и вентиляцией.

Внешний вид укрытий также продуман: на них размещены знаки мест сбора, направления и адреса ближайших укрытий, а также QR-коды, ведущие к видеоролику о SafePlace.

Президент PIN-UP Foundation Марина Ильина подчеркнула важность таких инициатив: "Мы делаем все возможное для безопасности и комфорта украинского населения во время обстрелов. Мобильные укрытия – это лишь одна из многих инициатив для жителей города Сумы и других регионов Украины".

Напомним, ранее PIN-UP Foundation вместе с SafePlace4UA установили мобильные укрытия в Чернигове , Херсоне и Харьковщине .

PIN-UP Foundation - это благотворительный фонд, объединяющий волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, имеющие общие ценности и стремящиеся к развитию Украины. Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.

SafePlaceUA – это инициатива Благотворительного фонда “Юность 2.0” по созданию сети мобильных уличных укрытий. Преимущество в размещении укрытий отдается общественным местам отдыха, детским площадкам, паркам, скверам, остановкам общественного транспорта и т.д.

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