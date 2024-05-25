Вуличні укриття від PIN-UP Foundation з’явилися в Сумах

Благодійний фонд PIN-UP Foundation знову підтримав ініціативу SafePlace4UA, встановивши в Україні ще два мобільні вуличні укриття, які спрямовані на безпечне перебування під час тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За фінансової підтримки PIN-UP Foundation у місті Суми встановлено два укриття SafePlace під номерами 0024 і 0025. Вони надійно захищають мешканців від ударної хвилі, уламків та смертельних елементів касетних снарядів. Товщина стін становить понад 25 см, а стелі - 40 см, виготовлені з армованого бетону. Кожне укриття розраховане на 15 осіб і обладнане лавами для сидіння, освітленням і вентиляцією.

Зовнішній вигляд укриттів також продуманий: на них розміщені знаки місць збору, напрямки та адреси найближчих укриттів, а також QR-коди, що ведуть до відеоролика про SafePlace.

Президентка PIN-UP Foundation Марина Ільїна підкреслила важливість таких ініціатив: "Ми робимо все можливе для безпеки та комфорту українського населення під час обстрілів. Мобільні укриття – це лише одна з багатьох ініціатив для жителів міста Суми та інших регіонів України".