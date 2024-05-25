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Вуличні укриття від PIN-UP Foundation з’явилися в Сумах

Субота 25 травня 2024 10:30 promo
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Вуличні укриття від PIN-UP Foundation з’явилися в Сумах Фото: вуличні укриття від PIN-UP Foundation з’явилися в Сумах (SafePlace4UA)
Автор: Олександр Мороз

Благодійний фонд PIN-UP Foundation знову підтримав ініціативу SafePlace4UA, встановивши в Україні ще два мобільні вуличні укриття, які спрямовані на безпечне перебування під час тривог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За фінансової підтримки PIN-UP Foundation у місті Суми встановлено два укриття SafePlace під номерами 0024 і 0025. Вони надійно захищають мешканців від ударної хвилі, уламків та смертельних елементів касетних снарядів. Товщина стін становить понад 25 см, а стелі - 40 см, виготовлені з армованого бетону. Кожне укриття розраховане на 15 осіб і обладнане лавами для сидіння, освітленням і вентиляцією.

Зовнішній вигляд укриттів також продуманий: на них розміщені знаки місць збору, напрямки та адреси найближчих укриттів, а також QR-коди, що ведуть до відеоролика про SafePlace.

Президентка PIN-UP Foundation Марина Ільїна підкреслила важливість таких ініціатив: "Ми робимо все можливе для безпеки та комфорту українського населення під час обстрілів. Мобільні укриття – це лише одна з багатьох ініціатив для жителів міста Суми та інших регіонів України".

Нагадаємо, раніше PIN-UP Foundation разом із з SafePlace4UA встановили мобільні укриття у Чернігові, в Херсоні та на Харківщині.

PIN-UP Foundation - це благодійний фонд, який об'єднує волонтерів, професіоналів, неурядові організації та світову спільноту, які мають спільні цінності та прагнуть до розвитку України. Програми фонду спрямовані на підтримку соціально незахищених категорій населення, розвиток освіти, спорту, охорони здоров'я та допомогу у відновленні країни.

SafePlaceUA - це ініціатива Благодійного фонду “Юність 2.0” зі створення мережі мобільних вуличних укриттів. Перевага в розміщенні укриттів надається громадським місцям відпочинку, дитячим майданчикам, паркам, скверам, зупинкам громадського транспорту тощо.

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