Миллионный ущерб и угроза остановки: что может спасти украинскую металлургию от коллапса

Украинская металлургия переживает один из самых трудных периодов с начала полномасштабной войны. Крупнейшие производители остановились после российских ударов, а отрасль одновременно страдает от блокады портов, дорогостоящей логистики и новых торговых ограничений в ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на статью The Kyiv Independent.

Производство придется остановить

2026 стал самым плохим для отрасли с 2022 года, когда после оккупации и разрушения "Азовстали" и ММК имени Ильича Украина потеряла около 40% сталелитейных мощностей.

С августа металлургические объекты по меньшей мере девять раз подвергались атакам баллистическими ракетами, и могли стоить металлургическим компаниям почти 100 млн долларов.

Российские удары были направлены по критическому оборудованию – доменным печам и энергетической инфраструктуре, без которых невозможно стабильно производить чугун и сталь.

Метинвест, Interpipe и ArcelorMittal Kryvyi Rih, три крупнейших металлургических компании страны, были вынуждены приостанавливать сталелитейное производство.

"У нас фактически нет другого выбора. Иначе нам придется остановить производство до конца войны, которое может занять еще много лет, и я сомневаюсь, что за это время мы сможем сохранить наших работников", – комментирует ситуацию президент Укрметаллургпрома Александр Каленков.

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Что предлагает бизнес для спасения

На этом фоне представители отрасли предлагают создать отдельный фонд восстановления металлургии по аналогии с Фондом поддержки энергетики Украины.

Механизм предусматривает привлечение средств международных партнеров на закупку критического оборудования в Европе, проведение аварийных ремонтов и восстановление поврежденных производственных мощностей.

По словам руководителя офиса генерального директора Метинвеста Александра Водовиза, такой Фонд восстановления мог бы помочь пострадавшим производителям финансировать аварийные ремонты, восстанавливать производственные мощности и делать предприятия более устойчивыми.

"Ведь крупные промышленные работодатели вблизи линии фронта подвергаются одним из сильнейших атак, одновременно обеспечивая десятки тысяч рабочих мест и поддерживая экономику своих регионов", - отметил он.

Финансирование и логистика

Еще одной проблемой остается доступ к международному финансированию: крупные металлургические компании не могут получать поддержки от международных финансовых институтов через структуру собственности. Поэтому правительству следует начать переговоры, в частности с ЕБРР, о возможности финансирования таких предприятий в условиях войны.

Серьезным фактором давления остается и логистика. Из-за фактического закрытия черноморских портов компании вынуждены перевозить грузы по железной дороге и через порты Польши и Румынии.

Транспортировка отдельных грузов, в частности коксующегося угля, подорожала на 50–60%: это особенно критично для предприятий, которые уже теряют десятки миллионов долларов ежемесячно. Часть логистических расходов также могла бы совместно компенсировать украинское государство и европейские партнеры.

Доступ к рынку ЕС

Отдельный блок проблем связан с доступом на рынок ЕС. Украинские производители одновременно сталкиваются с новыми стальными квотами и механизмом CBAM, который повышает стоимость поставок углеродоемкой продукции в Евросоюз, поэтому государство должно принять меры, чтобы добиться для металлургии более широких возможностей для экспорта стали в ЕС и смягчения действия CBAM.

Старший аналитик Dragon Capital Денис Саква предупреждает: дальнейшее падение металлургии ударит не только по производителям стали.

По его словам, строительным компаниям придется импортировать более дорогую сталь из Европы, что может повысить стоимость строительства, усилить инфляционное давление и увеличить затраты на будущее восстановление страны.

Одним из главных шагов по стабилизации отрасли остается возобновление работы черноморских портов. Это позволило бы не только снизить логистические затраты, но и возобновить экспорт железорудного сырья даже тем предприятиям, которые пока не могут возвратиться к полноценному производству стали.

Впрочем, даже при появлении внешнего финансирования и государственной поддержки быстрого восстановления не будет.

Поэтому в отрасли сейчас говорят не столько о развитии, сколько о сохранении производства, персонала и возможности возобновить полноценную работу после стабилизации ситуации в безопасности.