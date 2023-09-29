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Вучич заявил, что Сербия расследует убийство косовского полицейского

Фото: президент Сербии Александр Вучич (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Сербия будет расследовать события, повлекшие массовую стычку с полицейскими и гибель правоохранителя в монастыре на севере Косово.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В комментарии изданию Вучич заявил, что Белград осуждает убийство полицейского, добавив, что Сербия приступит к производству в "соответствующих судебных органах".

В то же время он обвинил полицию Косово в якобы убийстве одного из нападавших уже после того, как он сдался.

Ситуация в Косово

В северных муниципалитетах страны проживает около 50 тысяч этнических сербов. В конце весны там прошли промежуточные мэрские выборы. Местные сербы проигнорировали их, так что победу одержали этнические албанцы. Это привело к массовым беспорядкам и столкновениям с полицией Косово.

Добавим, что после этого президент Сербии приказал армии срочно выдвигаться в сторону Косово. НАТО направила в регион миротворцев, однако около сотни военнослужащих Североатлантического союза были ранены. Впоследствии количество военнослужащих НАТО в регионе увеличило до 4500 человек.

А на днях власти Косово заявили о по меньшей мере 30 вооруженных людях, которые устроили столкновения с полицейскими у монастыря Банска и убили одного правоохранителя. Власти страны объявили спецоперацию по задержанию нападающих, которая была завершена задержанием шести нападающих и убийством троих.

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