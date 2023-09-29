Вучич заявив, що Сербія розслідує вбивство косійвського поліцейського

В коментарі виданню Вучич заявив, що Белград засуджує вбивство поліцейського, додавши, що Сербія розпочне провадження у "відповідних судових органах".

В той же час він звинуватив поліцію Косова у нібито вбивстві одного з нападників вже після того, як він здався.

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Ситуація у Косові

У північних муніципалітетах країни проживає близько 50 тисяч етнічних сербів. Наприкінці весни там пройшли проміжні вибори мерів. Місцеві серби проігнорували їх, тож перемогу здобули етнічні албанці. Це призвело до масових заворушень та зіткнень із поліцією Косова.

Додамо, що після цього президент Сербії наказав армії терміново висуватись у бік Косова. НАТО направила до регіону миротворців, проте близько сотні військовослужбовців Альянсу було поранено. Згодом кількість військовослужбовців НАТО в регіоні збільшила до 4500 осіб.

А днями влада Косова заявила про щонайменше 30 озброєних людей, які влаштували сутички з поліцейськими біля монастиря Банська і вбили одного правоохоронця. Влада країни оголосила спецоперацію по затриманню нападників, яка була завершена затриманням шістьох нападників і вбивством трьох.

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