Вучич не исключает, что Украина станет членом ЕС одновременно с балканскими странами

"Когда мы станем частью ЕС, войдем ли вместе с Украиной - это уже другая проблема. У вас свое мнение, но мой разум подсказывает мне, что я прав", - заявил Вучич.

Он отметил, что в Сербии вопрос вступления в ЕС не так популярно, как в других странах Западных Балкан. Но, по его словам, власти Сербии никогда не будут негативно отзываться о важности членства в блоке.