Вучич заявил, что Сербия не собирается присоединяться к БРИКС

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что государство не планирует присоединяться к межправительственной организации БРИКС, поскольку Белград идет к членству в Европейском союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novosti.rs .

Сербский президент по возвращении из Нью-Йорка (США) выступил перед журналистами и обсудил самые важные для страны темы.

Комментируя недавние выводы эксперт American Enterprise Institute о том, что Вучич якобы "мечтает" отказаться от пути в ЕС для членства в организации БРИКС, он опроверг такие утверждения.

"Вы видите, что все выступают за лечение", - сказал Вучич, говоря о тех, кто утверждает, что знает, о чем он мечтает.

При этом президент Сербии отметил, что " уважает" БРИКС, но страна останется на "европейском пути".

"Мы не войдем в ЕС через год, два или три. Не для нас, а для них. Всем тем, кто обещает, что вступит через год, два или три, они очень глупы, поэтому не верьте им", - сказал Вучич.

Евроинтеграция Сербии

Ранее сообщалось, что еще в 2009 году Сербия подала заявку в присоединение к Евросоюзу, а через три года государство получило официальный статус кандидата на вступление в блок.

БРИКС

Напомним, что БРИКС является межправительственной организацией, в состав которой входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.

К слову, в конце 2023 года новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей направил письмо странам-членам БРИКС, в котором заявил об отказе Аргентины вступить в объединение.