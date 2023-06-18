Вучич о переговорах с Косово: дальнейший диалог бессмысленен

Вучич заявил, что страна столкнулась "с самой сложной ситуацией за последние 24 года", что страны Запада позволяют оскорблять сербов, а премьер Косово Альбин Курти "хочет войны любой ценой и имеет поддержку некоторых стран Запада, чтобы создавать незаконную ситуацию и преследовать жителей сербской общины".

Президент Сербии подчеркнул, что дальнейший диалог между странами является "бессмысленным".

"Нет смысла о чем-то говорить, пока фейковые мэры не уйдут в отставку и полицейские силы Косово не уберутся из этих муниципалитетов (северных муниципалитетов Косово - ред.)... Относительно технического, появимся мы для диалога или нет, я еще приму решение и сообщу вам за 24 часа вперед", - добавил Вучич.

Он добавил, что Белград попытается "сохранять мир".

"Но предупреждаем всех тех, кому явно безразличен мир и кто хочет, чтобы сербов с меньшим шумом выгоняли с севера Косово, что этого не будет", - заявил президент Сербии.

Отношения между Сербией и Косово.

Напряжение между странами усилилось в июне, когда Сербия задержала трех косовских офицеров, обвиненных в попытках незаконно проникнуть на территорию страны. В Косово заявили, что правоохранителей похитили.

После этого правительство Косово запретило транспортным средствам с номерными знаками Республики Сербия въезд в страну.

Отметим, что инцидент происходит на фоне очередного обострения отношений Белграда и Приштины из-за протестов в косовских северных муниципалитетах. Там на промежуточных выборах, которые сербы бойкотировали по указанию правительства в Белграде, победили политики албанского происхождения явка составила менее 4%. После выборов в сербских общинах вспыхнули протесты.

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