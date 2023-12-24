Вучич о Косово: Сербия не признает его независимость, несмотря на переговоры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербский телеканал РТС .

В своем сегодняшнем обращении к сербам Вучич заявил, что Сербия всегда пыталась достичь компромисса с Косово. Но признание его независимости – невозможно.

"Мы приложим все усилия в будущем. И мы всегда говорили, что мы за открытые Балканы, что у нас с этим нет проблем, но мы всегда будем публиковать так называемые оговорки, которые дадут понять всем, что Сербия не признает независимость Косово. Я повторю, что Сербия не признает независимость Косово и не признает независимость Косово", - сказал он.

Вучич также заверил, что Сербия не позволит Косово стать членом ООН или организаций, учреждений или агентств ООН, и не примет никакого подобного предложения.

"Ни в долгосрочной, ни в краткосрочной перспективе мы не примем такое обязательство. Я ожидаю, что в январе откроется широкая полемика, и, конечно, это не простые вещи", – добавил сербский президент.

Конфликт между Косово и Сербией

Конфликт за Косово идет еще с давних времен, поскольку для сербов этот регион - часть национальной идентичности. Во времена Югославии Косово обладало автономией, а в 92-м году стало частью Сербии. Однако стремление косовских албанцев к независимости в 1996 году переросло в войну. Из-за того, что конфликт сопровождался этническими чистками, в него вмешались силы НАТО, заставившие сербов покинуть регион.

В феврале 2008 года косовские албанцы односторонне провозгласили независимость Косово. Однако признали новосозданную страну только 101 государство-член ООН. Украины среди них нет, как и в Сербии.

В этом году в Косово произошло несколько этнических конфликтов между албанцами и сербами. К примеру, в конце сентября несколько десятков вооруженных людей захватили монастырь на границе с Сербией. В результате спецоперации, проведенной косовскими силовиками, погибли четыре человека - правоохранитель и трое сербов.

В октябре Евросоюз и Соединенные Штаты призывали Косово и Сербию вернуться к диалогу по нормализации отношений.

Больше о конфликте между Сербией и Косово, а также о других конфликтах, которые могут вспыхнуть в мире, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram