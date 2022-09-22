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Удержать финансовый фронт. Или почему Украине нужна новая программа МВФ

Новина українською →
Украина, Четверг 22 сентября 2022 11:00
Удержать финансовый фронт. Или почему Украине нужна новая программа МВФ Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко (Фото: пресс-служба Кабмина)
Автор: Юрий Дощатов

Экономика все еще падает, но понемногу учится жить в военных условиях. Тем не менее Украине не справиться без внешних финансовых вливаний. И ключевая роль в 2023 году здесь отведена МВФ. Подробнее о планах работы с кредитором – ниже в материале РБК-Украина.

Россия не смогла сломить дух украинцев ни на поле боя, ни обескровить экономику Украины, как бы того ни хотелось кремлевским оккупантам. И какими бы сложными не были военные действия на территории Украины, подготовка к новому финансовому году идет практически по плану.

Кабмин внес в Раду проект бюджета на 2023 год вовремя – к 15 сентября. Разумеется, его показатели, мягко говоря, не радуют – ни курс доллара под 50 гривен, ни ожидаемый уровень цен, ни, собственно, низкие доходы казны. Что, впрочем, соответствует военному времени, в котором живет страна.

Успехи на фронте определят цифры казны

Бюджет, как определил премьер-министр Денис Шмыгаль, подготовлен по "консервативному средне пессимистическому расчету". То есть с учетом того, что военная ситуация в течение следующего года существенно не поменяется.

Экономика после резкого падения в текущем году (более чем на 30%) в следующем медленно, но все же возобновит рост (на 4,6%). Инфляция сохранится на уровне, близком к текущему году – 30%. Однако все может измениться в зависимости от ситуации на фронте.

При подготовке бюджета правительство рассматривало более 10 сценариев. Так что в зависимости от развития событий, экономика в следующем году может, как упасть на 0,4%, так и вырасти на 10% и более, отметил премьер. Примерно так же и с другими показателями.

Дефицит бюджета в следующем году пока планируется меньше, чем в текущем – до 20% ВВП. В номинальном выражении это 1,29 трлн гривен. На 99% он будет покрываться за счет долгового финансирования, из которого почти 90% – внешние кредиты. Это и гранты, и макрофинансовая помощь, и, конечно же, кредиты Международного валютного фонда.

Почему программа нужна уже сейчас

В текущем году МВФ финансирует Украину по программе экстренной поддержки – Rapid Financing Instrument (RFI). В марте по ней в бюджет было получено 1,4 млрд долларов. В ближайшее время ожидается второй транш на такую же сумму, о чем недавно сообщил президент Владимир Зеленский.

Но это будет не эксклюзивная помощь, а выделение средств в рамках дополнительного финансирования стран, столкнувшихся с проблемами из-за нехватки продовольствия, вызванными военными действиями России. Просто Украине деньги будут выделены по ускоренной процедуре.

Фактически МВФ пока проводит финансирование, чтобы сохранить баланс в пользу Украины, отметил в комментарии РБК-Украина глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. Ведь в текущем году Украина уже выплатила по прежним долгам МВФ 1,5 млрд долларов. Еще около 1 млрд надо будет вернуть до конца года.

"МВФ проводит финансирование так, чтобы Украине не пришлось возвращать в текущем году больше, чем она получила", – констатировал Ваврищук.

Удержать финансовый фронт. Или почему Украине нужна новая программа МВФ

Денис Шмыгаль и глава МВФ Кристалина Георгиева (Фото: пресс-служба Кабмина)

Недавно в МВФ сообщили о смене главы миссии по Украине. А на этой неделе стало известно, что делегация Фонда уже в новом составе в октябре начнет переговоры с правительством о новой программе. И это, как ожидается, будет более широкая программа сотрудничества с МВФ.

Ее задача – поддержать Украину в ближайшие несколько лет. Но пока формат программы и общий объем кредита окончательно не согласованы. В Минфине пока избегают конкретики по этому вопросу.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский считает, что некоторая задержка с началом работы над новой программой МВФ связана с тем, что на уровне экспертов и стран-акционеров фонда не могли согласовать формат программы.

В условиях войны практически невозможно спрогнозировать изменения финансовых и экономических показателей, отметил Вышлинский. Согласно правилам стандартных кредитных программ МВФ (EFF и Stand-by), по которым Украина обычно кредитовалась, нужно устанавливать целевые маяки для подтверждения эффективности программы. Именно их выполнение и позволит увеличить размер программы от того, что есть сейчас, до уровня, необходимого Украине.

Прецедента кредитовать страну, ведущую полномасштабную войну, в МВФ не было. Поэтому и возникли сложности. В августе представители украинских властей провели ряд переговоров с коллегами из некоторых крупнейших акционеров МВФ (США, Германия, Франция, Великобритания).

Вышлинский предполагает, что именно тогда и обсуждались вопросы формата новой программы. "В данном случае нужно какое-то политическое решение или новое техническое решение. То есть или проанализировать, можно ли финансировать Украину только по существующим условиям МВФ, или модернизировать или даже создавать новые инструменты", - отметил эксперт.

Суммы и форматы: на что может рассчитывать Украина

Пока точно неясно, о чем договорились в итоге. Ни в МВФ, ни в правительстве и НБУ эту тему пока не комментируют ни публично, ни в рабочем порядке. Но наверняка общее понимание о новой программе уже есть – и о сумме, и о формате, иначе бы о начале работы миссии не заявляли.

Немногим более месяца назад министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина говорил, что весьма приемлемым был бы вариант, при котором Украина получит от Фонда как минимум не меньше, чем должна ему вернуть. Тем более что в 23-м кредитору нужно заплатить около 3 млрд долларов.

"Нам главное, чтобы с нами пошли в программу, потому что это не просто про средства. Это еще и про сигнал вообще рынка, другим странам-донорам, что Украина является надежным партнером", – объяснял министр, избегая прямого ответа на вопрос о сумме программы.

А около двух месяцев назад глава НБУ Кирилл Шевченко говорил о желании договориться о программе на 20 млрд долларов. И тогда предполагалась, что это будет формат EFF. Однако, по неофициальной информации, на такую сумму рассчитывать не стоит. Источники, знакомые с процессом переговоров, говорят, что в ходе обсуждений рассматривался вариант до 5 млрд долларов.

Но, как полагает финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив, этого будет недостаточно. "5 млрд долларов было много в прошлой жизни. Сейчас, когда интервенция НБУ в июне была на 4 млрд, а в следующем году нужно будет найти для бюджет 38 млрд долларов, то такая сумма вряд ли подойдет правительству", – отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Он допускает, что правительство может настаивать на увеличении размера программы, апеллируя тем, что в 2018 году Аргентина получила трехлетнюю программу на 50 млрд долларов.

Учитывая, что источники внешнего финансирования бюджета на 2023 год пока не совсем понятны, роль МВФ в этом вопросе должна существенно увеличиться, считает Демкив. "Я думаю, что доля МВФ в финансировании бюджета следующего года будет больше, чем в 2022 году", – отметил он. Возможно, для достижения компромисса обе стороны пойдут навстречу друг другу – МВФ согласится на увеличение суммы, а Украина – на какие-то дополнительные условия, предположил эксперт.

Удержать финансовый фронт. Или почему Украине нужна новая программа МВФ

Министр финансов Сергей Марченко (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

В контексте сотрудничества с МВФ важна не только сумма, но и формат программы. Если это Stand-by, то кредит будет поступать траншами в течение 1-3 лет, EFF – до 5 лет. Минус Stand-by в том, что его нужно возвращать в течение 3-5 лет, срок возврата EFF – 4,5-10 лет.

Пока эксперты предполагают, что новый кредит будет или по программе Stand-by с увеличенным объемом, или по EFF со смягченными условиями, если, конечно, не подготовят какой-то совершенно новый формат. Тем более что в Минфине ранее допускали даже программу без условий.

Украина, конечно, рассчитывает на финансовое плечо и других партнеров. Но крайне важно договориться с Фондом уже сейчас, понимая, с каким багажом страна зайдет в 2023 год. По мнению Глеба Вышлинского, на данном этапе для поддержки именно бюджета следующего года вполне подошла бы и небольшая программа (к примеру, Stand-by на 1-1,5 года) на необходимую сумму.

Это бы гарантировало регулярные поступления в казну, поскольку при выполнении условий программы (если они все же будут) никаких задержек с финансированием МВФ не может возникнуть. "Если для выделения денег США нужно решение конгресса, а от ЕС – правительств стран-членов, то МВФ фактически сам печатает деньги. И если донор выполняет условия, то средства поступают по графику", – отметил он.

В условиях войны прогнозировать финансово-экономическую ситуацию действительно практически невозможно. В текущем году бюджет Украины едва ли ни ежемесячно пересматривается в зависимости от первоочередных потребностей финансирования. В следующем году, как заявил Денис Шмыгаль, по крайней мере, в начале года ситуация будет такой же.

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