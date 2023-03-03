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Втрое больше обычного. BBC за неделю установило имена еще 935 погибших оккупантов

Фото: BBC за неделю установило имена еще 935 погибших оккупантов (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Число подтвержденных потерь оккупантов за неделю втрое превысило обычные еженедельные цифры Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу BBC.

На основе открытых источников BBC удалось установить имена 16071 российского военного, погибшего на войне в Украине.

Только за последнюю неделю российской службе BBC совместно с изданием "Медиазона", признанным в России "иноагентом", и командой волонтеров удалось подтвердить имена еще 935 погибших.

В течение всего 2022 года российские источники еженедельно обычно сообщали об около 250-300 погибших. В январе эти цифры удвоились, в феврале снова продолжили расти. По данным издания, это может являться следствием попыток наступления России на Донбассе.

"Мы опираемся только на подтвержденные сообщения о гибели, поэтому собранные данные не отражают реального уровня потерь. Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере вдвое меньше имен погибших, чем на самом деле похоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстоятельства на кладбищах более чем 60 российских населенных пунктов в течение всего 2022 года", - сообщают в BBC.

Кроме того, число подтвержденных по открытым источникам российских потерь за год вторжения в Украину уже превысило официально признанные советские потери в течение почти десяти лет войны в Афганистане, тогда погиб - 15051 человек.

Напомним, по данным генштаба, потери России в Украине превысили 150 тысяч солдат.

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