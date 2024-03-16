Третий раз за два дня. Хуситы снова ударили по танкеру с сжиженным газом в Красном море

Хуситы обстреляли танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа под флагом Маршалловых островов. Капитан сообщил о двух взрывах рядом с судном, когда оно шло у побережья йеменского портового города Ходейда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что это третья попытка нападения на торговое судно за последние двое суток, которое еще недавно принадлежало Соединенным Штатам.
По данным Управления морских торговых операций Соединенного Королевства, капитан торгового судна сообщил о взрыве на некотором расстоянии от правого борта танкера.
Атаки йеменских хуситов
С ноября 2023 года йеменские хуситы начали регулярно атаковать дронами, крылатыми и баллистическими ракетами коммерческие суда в Аденском проливе и в Красном море. Первые нападения начались сразу после начала войны между Израилем и ХАМАСом.
В ответ на многочисленные атаки, 12 января США и Великобритания впервые ударили ракетами по военным объектам хуситов в Йемене. С тех пор западная коалиция регулярно наносит удары по военным объектам хуситов в Йемене, но террористы продолжают атаковать суда в Аденском проливе и Красном море.
В частности, 12 марта итальянский эсминец Duilio уничтожил два беспилотных летательных аппарата хуситов в Красном море в порядке реализации принципа самообороны.
В тот же день хуситы ударили ракетами по контейнеровозу Pinocchio в Красном море. Он шел под флагом Либерии, принадлежащий зарегистрированной в Сингапуре компании OM-MAR 5 INC.
14 марта американские военные успешно обнаружили и уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата и одну ракету класса "земля-воздух", выпущенных йеменскими хуситами.
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