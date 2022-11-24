Ракетные обстрелы РФ по Украине: США на Совбезе ООН озвучили мотивы Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянной представительницы США при ООН Линды Томас-Гринфилд, сделанное во время заседания Совбеза.

"Мотивы Путина ясны. Он решил, если не может захватить Украину силой, то попытается ее заморозить. Если ему это удастся, миллионы украинцев будут без электроэнергии, без воды, без отопления в холодные зимние месяцы. Еще большее количество населения будет вынуждено уехать из своих домов", - сказала дипломат.

Томас Гринфилд отметила, что Москва использует негуманную стратегию.

"Это нападение на критически важную инфраструктуру, это позорная эскалация и без того жестокой и неоправданной войны России. Ракетные атаки РФ также приводят к угрозам АЭС", - подчеркнула постпред.

Дипломат добавила, что нужно сделать все возможное, чтобы поддержать народ Украины. По ее словам, США выделили 250 млн долларов на зимнюю гуманитарную помощь и 4,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки на зарплаты и соцпомощь.

"Путин, кажется, считает, что его жестокая кампания ослабит решимость украинского народа. Но он опять же глубоко ошибается. Несмотря на темноту, которую несет Путин, Украина и в дальнейшем будет защищать свою свободу, суверенитет и демократию. И США и наши союзники и в дальнейшем будут поддерживать Украину так долго, как это потребуется", - подытожила Томас-Гринфилд.