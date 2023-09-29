Потерял все зубы. Военный РФ сообщает о тяжелой жизни на фронте (перехват)

Российский военный во время разговора с товарищем сообщил, что за время пребывания на фронте он потерял все зубы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

По словам российского военного, он и его собратья за время пребывания на фронте потеряли все зубы. Однако он этого не учитывает, ведь это не самое плохое, что с ним случилось.

Он также рассказал, что за день до разговора их командир перепил и начал стрелять по нему и его собратьям из автомата и забрасывать их гранатами.

За что они, в свою очередь, ему отомстили, после чего их командир уже не ходит, а ползает.

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Другой оккупант пожаловался на отсутствие боеприпасов на фронте. Он также ожидал отпуска для того, чтобы не вернуться воевать.

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