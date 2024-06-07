Потерял ногу, но выжил. Невероятная история спасения 11-летнего Саши из Харьковской области

Ранение и первая помощь

В январе 2024 года 10-летний тогда Саша вместе с двоюродной сестрой Алиной пошел в продуктовый магазин в родном селе Малый Бурлук Харьковской области. Именно в это время российские войска начали обстрел и рядом с детьми упал вражеский снаряд.

И мальчик, и девочка получили тяжелые ранения. Саше даже пришлось держать собственную оторванную ногу, чтобы не истечь кровью.

Уже вскоре после "прилета" на место трагедии прибыли украинские военные. Именно они оказали малышу первую помощь - наложили жгут на ногу и на собственной машине помчались навстречу скорой (чтобы не терять драгоценные минуты).

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти юную жизнь (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Дальнейшее лечение и реабилитация

К сожалению, "счастливый" финал ждал только Сашу, ведь хоть он и потерял ногу, но сохранил жизнь. Его же сестренка Алина скончалась через 10 дней пребывания в реанимации.

Пока Саша находился в Харькове - перенес большое количество операций. Для дальнейшего лечения и реабилитации мальчика перевели в столичный "Охматдет" - в отделение ортопедии и травматологии.

Там юного, но очень мужественного парня ждали:

ряд хирургических вмешательств

восстановление

занятия с физическим терапевтом

работа с психологом

Несокрушимость Саши вдохновляет (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Жизнь Саши сегодня

В "Охматдете" раненый, но не сломленный Саша находился более трех месяцев. За это время в больнице он не только лечился и проходил реабилитацию, но и нашел новых друзей, сменил прическу, отпраздновал 11-летие и адаптировался к новой жизни - с ампутацией ноги.

День рождения в больнице может быть веселым (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)

Мальчик стал примером несокрушимости, оптимизма и мужества для каждого взрослого.

"Команда "Охматдета" счастлива познакомиться с таким светлым и искренним ребенком, который при всем пережитом вдохновляет и дарит радость другим. Гордимся Сашей", - подчеркнули в Национальной детской специализированной больнице.

Сейчас мальчик находится в Львове, где его протезировали. Он привыкает к протезу и мечтает возвратиться домой.