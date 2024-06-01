Украинцам дали советы по общению с детьми, пострадавшими от войны

Российская Федерация ежедневно нарушает права детей в Украине. Кроме незаконной депортации, оккупанты обстреливают гражданские дома и минуют украинские территории, что ставит под опасность жизнь детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Всеукраинскую программу ментального здоровья.

"Дети и война - это не просто. Но позаботиться о них - проще, чем мы можем думать", - подчеркнули специалисты.

Психологи объяснили, что каждый взрослый может сделать для детей, пострадавших в результате военных действий.

Основные правила во время общения: