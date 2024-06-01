Украинцам дали советы по общению с детьми, пострадавшими от войны
Российская Федерация ежедневно нарушает права детей в Украине. Кроме незаконной депортации, оккупанты обстреливают гражданские дома и минуют украинские территории, что ставит под опасность жизнь детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Всеукраинскую программу ментального здоровья.
"Дети и война - это не просто. Но позаботиться о них - проще, чем мы можем думать", - подчеркнули специалисты.
Психологи объяснили, что каждый взрослый может сделать для детей, пострадавших в результате военных действий.
Основные правила во время общения:
- прежде всего будь осторожным в потенциально травмирующих темах. Не стал ребенку вопросов по поводу его мамы/папы, пока он сам не захочет рассказать;
- если ты видишь ребенка наедине, без взрослых, лучше не спрашивай "где твоя мама?" или "где твой папа?". Это может ранить ребенка, если его родители погибли;
- стань чутким слушателем, если ребенок рассказывает свою историю, и выскажи сочувствие (но не жалость). Позволь рассказать столько, сколько она готова;
- по возможности стань другом или наставником для ребенка из детского дома;
- распространяй информацию для развития толерантности среди детей.
Напомним, сегодня, 1 июня, Украина и весь мир отмечает День защиты детей.
Мы сообщали о 8 вещах, которые каждому следует сделать в эту важную дату.
Кроме этого, РБК-Украина в своем материале собрало приветствие для детей от украинских знаменитостей.
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