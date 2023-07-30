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Оформление паспорта в Украине: кто имеет право не платить административный сбор

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Украина, Воскресенье 30 июля 2023 22:23
Оформление паспорта в Украине: кто имеет право не платить административный сбор Фото: кто имеет право не платить административный сбор при оформлении паспорта в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

При оформлении внутреннего или загранпаспорта необходимо оплачивать административный сбор. Впрочем, при определенных условиях украинцы могут быть освобождены от его оплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

В каких случаях это возможно:

  • Административный сбор не взимается, если паспорт гражданина Украины впервые оформляется;
  • Административный сбор (консульский сбор) не уплачивается человеком, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины (при условии, что заявление на оформление паспорта подается в течение одного года со дня его освобождения);
  • От уплаты могут освобождаться отдельные категории лиц по решению местной власти.

Смена паспорта в Украине

Украинцы не должны обязательно заменять паспорт-книжечку на ID-карту. Дело в том, что законодательство Украины не определяет конечную дату паспортов образца 1994 года, то есть так называемого паспорта-книжечки. Однако сейчас получить ID-карту можно по желанию или когда необходима замена паспорта.

Важно, что гражданам Украины, которым исполнилось 25 и 45 лет и имеющим паспорт-книжечку, необходимо будет вклеить фото в документ до 1 августа текущего года. Если фотография не будет вклеена, паспорт подлежит обмену на ID-карту.

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