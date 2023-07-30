Оформление паспорта в Украине: кто имеет право не платить административный сбор
При оформлении внутреннего или загранпаспорта необходимо оплачивать административный сбор. Впрочем, при определенных условиях украинцы могут быть освобождены от его оплаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.
В каких случаях это возможно:
- Административный сбор не взимается, если паспорт гражданина Украины впервые оформляется;
- Административный сбор (консульский сбор) не уплачивается человеком, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии РФ против Украины (при условии, что заявление на оформление паспорта подается в течение одного года со дня его освобождения);
- От уплаты могут освобождаться отдельные категории лиц по решению местной власти.
Смена паспорта в Украине
Украинцы не должны обязательно заменять паспорт-книжечку на ID-карту. Дело в том, что законодательство Украины не определяет конечную дату паспортов образца 1994 года, то есть так называемого паспорта-книжечки. Однако сейчас получить ID-карту можно по желанию или когда необходима замена паспорта.
Важно, что гражданам Украины, которым исполнилось 25 и 45 лет и имеющим паспорт-книжечку, необходимо будет вклеить фото в документ до 1 августа текущего года. Если фотография не будет вклеена, паспорт подлежит обмену на ID-карту.
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