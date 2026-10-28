Потеряли маму и дом из-за войны: сестры из Дружковки получили собственную квартиру от Lytvyn Foundation

Екатерине 17 лет, она имеет инвалидность по причине минно-взрывной травмы. Ее сестре Юлии - 12. В апреле 2022 года их мама погибла в результате российского ракетного удара по вокзалу в Краматорске. Впоследствии российские обстрелы разрушили здание семьи в Дружковке.

После потери жилья сестры переехали в Киев, где жили в съемной квартире вместе с бабушкой Ниной Николаевной и тетей Ольгой, которая оформила над ними опеку. Компенсации за разрушенное жилье в Дружковке семья так и не получила.

Нина Николаевна подписала документы и получила ключи от новой квартиры. Следующий шаг - ремонт и обустройство жилья, после завершения которых семья сможет переехать.

Lytvyn Foundation купил квартиру для сестер из Дружковки (фото: Lytvyn Foundation)

Кто займется ремонтом квартиры

К проекту присоединился благотворительный фонд "Право на комфорт", основанный дизайнером и архитектором Викторией Файнблат. Lytvyn Foundation профинансировал приобретение жилья, а партнерский фонд будет отвечать за ремонт и обустройство квартиры.

После завершения работ семья сможет переехать в собственное жилье.

Помощь с жильем стала одним из социальных направлений деятельности Lytvyn Foundation.

Фонд Виктории Файнблат обустроит новое помещение для семьи девушек (фото: Lytvyn Foundation)

Какие образовательные проекты развивает Lytvyn Foundation

Основная часть работы Lytvyn Foundation направлена на развитие украинской молодежи.

Фонд реализует образовательные, предпринимательские и технологические программы, в рамках которых подростки могут бесплатно учиться, работать над собственными идеями и получать практический опыт.

Один из ключевых проектов - школа онлайн-бизнеса MindCraft для подростков в возрасте от 13 до 17 лет. Ученики изучают предпринимательство и создают собственные бизнес-проекты.

Также фонд проводит хакатоны Code The Future, где подростки работают над технологическими решениями для реального бизнеса, и развивает бизнес-клуб для молодых предпринимателей.

Еще одно направление - спортивно-образовательная программа ONE POINT: Game. Mind. Future. для юных теннисистов, которую фонд реализует совместно с фондом Элины Светолиной.

Кроме того, Lytvyn Foundation организует AI-марафоны и летние предпринимательские программы для молодежи.