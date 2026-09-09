Фонд Владимира Литвина запускает MindShift Awards: как получить грант на 1 млн грн

Фонд Lytvyn Foundation харьковского digital-предпринимателя и мецената Владимира Литвина запускает MindShift Awards - новую премию для украинских IT-предпринимателей в возрасте 18-25 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз фонда.

MindShift Awards: детали премии

К участию приглашаются молодые предприниматели, которые создают стартапы, SaaS-продукты, AI-решения, технологические сервисы или развивающит бизнес-идеи в любой сфере с использованием современных технологий и IT.

Грантовый фонд первой премии составит 1 миллион гривен, а финал мероприятия планируется провести в Киеве в первой половине 2027 года.

MindShift Awards продолжает работу Владимира Литвина и Lytvyn Foundation с украинской молодежью. Фонд уже развивает:

школу онлайн-бизнеса MindCraft;

серию IT-хакатонов Code The Future;

бизнес-клуб и бизнес-инкубатор;

спортивно-образовательную программу ONE POINT в партнерстве с фондом теннисистки Элины Светолиной.

Организаторы премии исходят из проблемы, с которой сталкиваются многие молодые предприниматели: создать перспективный продукт недостаточно, если о нем не знают за пределами небольшого круга пользователей.

MindShift Awards должен дать участникам экспертную оценку, менторскую поддержку, новые профессиональные контакты, гранты и возможность предоставить свой продукт широкой аудитории.

Два пути к победе

В MindShift Awards предусмотрены два направления.

Startup Pitch предназначен для идей, MVP и технологичных проектов на ранней стадии. Сначала заявки рассмотрит экспертное жюри, которое сформирует шортлист. Финалисты пройдут менторские сессии по подготовке питча, после чего представят свои разработки вживую перед жюри на финальной церемонии.

При отборе будут учитываться ключевые критерии:

насколько понятна проблема, которую решает продукт;

качество идеи;

технологическая составляющая;

реалистичность MVP;

понимание аудитории;

качество питча;

потенциал рынка.

Кроме трех главных победителей предусмотрены специальные номинации AI Product of the Year, Best MVP и Future Impact.

Второе направление создано для молодых предпринимателей, которые уже имеют работающий бизнес или стартап. Здесь к выбору подключится аудитория: на сайте MindShift Awards проведут открытое онлайн-голосование, а его победитель получит отдельный грант.

Миллион на развитие молодых стартапов

Слоган MindShift Awards звучит как "1 000 000 гривен для тех, кто меняет Украину". Гранты предусмотрены для трех главных победителей, отдельных номинаций, а также возможны специальные гранты.

Поддержка не будет ограничена денежной выплатой. Формат зависит от потребностей конкретного проекта и может включать финансирование, услуги партнеров, стратегические и менторские сессии, доступ к IT-инструментам, юридические и маркетинговые консультации.

Использовать грантовую поддержку участники смогут на такие потребности как доработка MVP, создание сайта, приложения или другого технологического решения, тестирование гипотез, дизайн и брендинг, юридическое оформление, маркетинг, первые продажи и участие в профильных мероприятиях. Так, проект на стадии идеи или прототипа сможет получить ресурс для конкретного следующего шага.

Финал MindShift Awards состоится в Киеве

Завершит первую премию MindShift Awards офлайн-церемония в Киеве, в ходе которой финалисты представят свои стартапы перед экспертным жюри. Будут определены победители и вручены гранты.

Отдельной частью финального мероприятия станет нетворкинг молодых предпринимателей с представителями бизнеса, экспертами и потенциальными партнерами.

Что известно о Lytvyn Foundation и его основателе

Владимир Литвин - украинский предприниматель, инвестор, меценат и владелец ряда успешных бизнесов. Основатель Lytvyn Foundation - благотворительный фонд, который строит системное бесплатное образование для подростков в сфере предпринимательства и технологий. Самые сильные участники проектов фонда получают гранты на развитие собственных идей и мечтаний.

Литвин убежден: предпринимательское мышление нужно формировать с подросткового возраста. Поэтому его фонд инвестирует в новое поколение, которое будет строить будущее Украины.