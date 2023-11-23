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Потери врага растут. В ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении

Фото: украинские военные (facebook.сom/MinistryofDefenceUA)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить потери российским захватчикам. Так, за прошедшие сутки ВСУ уничтожили более 700 оккупантов и 51 единицу военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Потери врага в живой силе и бронетехнике растут - уничтожены 8 танков, а общие потери в живой силе - более 700 человек", - сообщил Тарнавский.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 11 авиаударов, провел 56 боевых столкновений и совершил 973 артобстрела.

Украинские защитники стойко держат оборону на Авдеевском направлении.

В то же время идет ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Общие потери врага за сутки составили 706 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 51 единицу военной техники россиян, в частности:

  • 8 танков;
  • 13 ББМ;
  • 8 артсистем;
  • 2 средства ПВО;
  • 15 БПЛА;
  • 5 автомобилей.

Еще 44 единицы техники врага повреждены.

Кроме того, были уничтожены 2 склада боеприпасов и 4 важных объекта противника.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 22 ноября, силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и держат оборону в районе Авдеевки. За прошедшие сутки произошло 74 боевых столкновений.

Из отчета Института изучения войны известно, что ВСУ продолжают вести наступательную операцию на восточном (левом) берегу Херсонской области. Российские "воины" утверждают, что ВСУ атакуют вблизи Поймы, Песчановки, Подстепного, Антоновского шоссе и железнодорожного моста.

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 23 ноября, составляют 1130 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 321 800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 20 танков, 36 ББМ и 33 артсистемы.

 

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