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Потери врага растут. Оккупанты в Бердянске закрыли для посещения территорию вокруг морга

Фото: Оккупанты в Бердянске закрыли для посещения территорию вокруг морга (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные продолжают нести большие потери в личном составе, которые пытаются скрыть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Так, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области захватчики закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга.

"На территории самого морга отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что движение санитарных автомобилей в северном направлении к линии боевого соприкосновения продолжается.

Потери России в войне против Украины

Согласно последним данным, по состоянию на утро 10 июня РФ потеряла около 214 660 военных. В частности, за минувшие сутки наши воины ликвидировали еще почти 890 российских оккупантов.

По данным издания Global Firepower, российские потери в войне являются наибольшими со времен Второй мировой войны и уже превысили численно войско, как у 16 армий стран НАТО.

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БердянскВойна России против УкраиныГенштаб ВСУ