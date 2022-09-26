Потери мировой экономики от вторжения России в Украину сопоставимы с ВВП Франции, - ОЭСР

Глобальный экономический рост замедляется быстрее, чем прогнозировалось несколько месяцев назад после вторжения России в Украину. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), энергетический и инфляционный кризисы рискуют перерасти в рецессии в крупнейших экономиках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно прогнозам, мировой объем производства в следующем году будет на 2,8 триллиона долларов ниже, чем прогнозировала ОЭСР до того, как Россия напала на Украину - потеря дохода во всем мире эквивалентна по размеру французской экономике.

Хотя глобальный рост в этом году все еще ожидается на уровне 3,0%, прогнозируется его замедление до 2,2% в 2023 году (в июне прогнозировалось 2,8%).

"Мировая экономика потеряла импульс в результате неспровоцированной, неоправданной и незаконной агрессивной войны России против Украины. Рост ВВП во многих странах остановился, а экономические показатели указывают на продолжительное замедление", - заявил генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корман.

ОЭСР особенно пессимистична в отношении перспектив Европы - экономики, наиболее подверженной последствиям войны России против Украине.

По прогнозам ОЭСР, экономический рост еврозоны замедлится с 3,1% в этом году до всего 0,3% в 2023 году, что означает, что блок общей валюты из 19 стран проведет по крайней мере часть года в рецессии, определяемой как два квартала подряд сокращения.

Это ознаменовало резкое понижение ожиданий по сравнению с последним экономическим прогнозом ОЭСР в июне, когда прогнозировалось, что экономика еврозоны вырастет на 1,6% в следующем году.

ОЭСР была особенно негативно оценивает зависимую от российского газа экономику Германии, прогнозируя, что в следующем году она сократится на 0,7%, по сравнению с июньской оценкой роста на 1,7%.

ОЭСР предупредила, что дальнейшие сбои в поставках энергоресурсов ударят по росту и подстегнут инфляцию, особенно в Европе, где они могут снизить активность еще на 1,25 процентных пункта и повысить инфляцию на 1,5 процентных пункта, что подтолкнет многие страны к рецессии на весь 2023 год.

Хотя Соединенные Штаты гораздо меньше зависят от импорта энергоносителей, чем Европа, они столкнулись с рецессией, поскольку Федеральная резервная система США поднимает процентные ставки, чтобы справиться с инфляцией.

ОЭСР прогнозирует, что рост крупнейшей экономики мира замедлится с 1,5% в этом году до всего 0,5% в следующем году, по сравнению с июньскими прогнозами на 2,5% в 2022 году и 1,2% в 2023 году.

Между тем, строгие меры Китая по контролю за распространением COVID-19 в этом году означали, что его экономика должна была вырасти только на 3,2% в этом году и на 4,7% в следующем, тогда как ранее ОЭСР ожидала 4,4% в 2022 году и 4,9% в 2023 году.

Несмотря на быстрое ухудшение перспектив для основных экономик, ОЭСР заявила, что для борьбы с инфляцией необходимо дальнейшее повышение ставок, прогнозируя, что ставки большинства основных центральных банков превысят 4% в следующем году.