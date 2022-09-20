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Население мира богатело рекордными темпами, но в 2022 году рост замедлится, - Credit Suiss

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Швейцария, Вторник 20 сентября 2022 13:09
Население мира богатело рекордными темпами, но в 2022 году рост замедлится, - Credit Suiss Фото: население мира богатело рекордными темпами (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Совокупное мировое богатство в 2021 году росло быстрыми темпами и к концу достигло 463,6 трлн долларов. Однако мировая инфляция и российско-украинская война, вероятно, будут препятствовать созданию реального богатства в ближайшие несколько лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежегодный доклад Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse.

По данным банка, в 2021 году богатство на одного взрослого выросло на 12,7% без учета обменных курсов до 87 489 долларов, что является самым быстрым годовым темпом, когда-либо зарегистрированным.

Как отмечают в Credit Suisse, 2021 год стал лучшим годом для благосостояния домохозяйств, чему способствовал повсеместный рост цен на акции и благоприятная среда, созданная политикой центральных банков в 2020 году по снижению процентных ставок, но за счет инфляционного давления.

Повышение процентных ставок в 2022 году уже оказало негативное влияние на цены облигаций и акций, а также, вероятно, будет препятствовать инвестициям в нефинансовые активы. Инфляция и более высокие процентные ставки могут замедлить рост благосостояния домохозяйств в ближайшем будущем, даже если номинальный валовой внутренний продукт (ВВП) будет расти относительно быстрыми темпами, прогнозируемыми в этом году, считают в банке.

"Вероятно, еще слишком рано в полной мере оценивать влияние инфляции, кризиса в Украине, кризиса цепочки поставок, но, вероятно, мы увидим некоторые изменения в росте мирового благосостояния в 2022 году", - сказал Аксель Леманн, председатель совета директоров Credit Suisse Group.

По данным банка, все регионы внесли свой вклад в рост мирового благосостояния, но доминировали Северная Америка и Китай, при этом на Северную Америку приходилось немногим более половины роста мирового богатства, а на Китай - еще четверть. Напротив, на Африку, Европу, Индию и Латинскую Америку вместе приходилось всего 11,1% глобального роста благосостояния. Этот низкий показатель отражает повсеместное снижение курса доллара США в этих регионах. В процентном отношении самые высокие темпы роста были зарегистрированы в Северной Америке и Китае (около 15%), в то время как рост в 1,5% в Европе был самым низким среди регионов.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) регулярно ухудшает прогноз роста мировой экономики в 2022 и в 2023 годах. Фонд ожидает, что война России против Украины вызовет "сейсмические волны" во всем мире.

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