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Бои обострились. Британская разведка проанализировала ситуацию на фронте

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Запорожская область, Суббота 29 июля 2023 09:31
Бои обострились. Британская разведка проанализировала ситуацию на фронте Фото: разведка Британии проанализировала ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

За последние 48 часов на юге Украины обострились бои на двух направлениях фронта. Украинским военным удалось продвинуться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Разведка отмечает, что к югу от города Орехов Запорожской области идут тяжелые бои, а именно вблизи населенного пункта Роботино. Это район ответственности 58 общевойсковой армии РФ.

Также в 80 километрах к востоку украинские военные отбросили оккупантов и освободили село Старомайорское. По данным разведки, это направление удерживали части 247 гвардейского десантно-штурмового полка российских воздушно-десантных войск.

"Между тем на севере другие подразделения воздушно-десантных войск продолжают наступательные операции в Серебрянском лесу к западу от Кременной, но добились незначительных результатов", - говорится в сообщении разведки.

Увольнение Старомайорского

Следует отметить, что на этой неделе Силы обороны Украины сообщили об успехах в районе Старомайорского. Защитники продвинулись на 500 метров по линии фронта.

Позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наши воины освободи населенный пункт Старомайорское. Там продолжается зачистка.

Всего на Бердянском направлении нашим военным уже удалось освободить 8 населенных пунктов.

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