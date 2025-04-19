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ВСУ имели успех под Торецком, враг продвинулся на 4 направлениях: карты ISW

Суббота 19 апреля 2025 05:35
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ВСУ имели успех под Торецком, враг продвинулся на 4 направлениях: карты ISW Фото: в ISW рассказали о ситуации на фронте (facebook.com/MinistryofDefence.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники недавно продвинулись под Торецком. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов возле Купянска, Лимана, Курахово и в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет Института изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

В Курской области фиксируется продвижение со стороны войск РФ. Геолокационные кадры, опубликованные 17 апреля, показывают, что россияне продвинулись на северную окраину н.п. Горналь (юго-западнее Суджи).

17 и 18 апреля продолжались бои под н.п. Горналь и Олешня. 17 апреля российский "военкор" рассказывал, что данные населенные пункты являются спорными "серыми зонами".

18 апреля шли бои на северо-западе Белгородской области, но войска РФ не смогли там продвинуться.

Российские блогеры утверждали, что Силы обороны Украины атаковали вблизи Поповки и Демидовки.

ВСУ имели успех под Торецком, враг продвинулся на 4 направлениях: карты ISW

"Северная ось"

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях в приграничной зоне Сумской области 18 апреля.

ВСУ имели успех под Торецком, враг продвинулся на 4 направлениях: карты ISW

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

18 апреля российские оккупанты провели ограниченные наступательные операции на севере Харьковской области возле Волчанска, но не продвинулись.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские захватчики недавно продвинулись на Купянском направлении. Как показывают опубликованные 17 и 18 апреля геолокационные кадры, войска РФ продвинулись вблизи трассы Р-79 Купянск - Двуречная на юго-запад от Западного и до восточной окраины Малой Шапковки.

17 и 18 апреля российские оккупанты атаковали в районе Кондрашовки, Синьковки, Каменки и Петропавловки.

ВСУ имели успех под Торецком, враг продвинулся на 4 направлениях: карты ISW

18 апреля войска РФ продолжали наступать в направлении Боровой, но продвинуться не смогли. 17 и 18 апреля российские захватчики наступали в направлении Боровой, у Загрызово, Надежды, Нововодяноеи Новосергиевки.

Украинская бригада, действовавшая на направлении Боровой, сообщила 18 апреля, что она отразила российскую механизированную атаку размером в примерно уменьшенный взвод в составе не менее 2 бронированных машин, 3 багги и неустановленного количества гражданской техники в неопределенной части Харьковской области (вероятно, речь идет о направлении Боровой).

ВСУ имели успех под Торецком, враг продвинулся на 4 направлениях: карты ISW

Российские оккупанты недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 17 апреля, показывают, что войска РФ продвинулись в центре Нового (к северо-востоку от Лимана).

Войска РФ атаковали вблизи Новомихайловки, Нового, Редкодуба и Ямполевки, вблизи Торского и в районе Серебрянского леса 17 и 18 апреля.

18 апреля в Луганской областной военной администрации заявили, что российские захватчики значительно увеличили темпы артиллерийского обстрела линии фронта на Лиманском направлении.

ВСУ имели успех под Торецком, враг продвинулся на 4 направлениях: карты ISW

Операция РФ №3 - Донецкая область

18 апреля российские оккупанты продолжили наступать на Северском направлении, но не продвинулись. 17 и 18 апреля войска РФ атаковали возле Белогоровки и с позиций возле Верхнекаменского. Российский "военкор" рассказывал, что ВСУ контратаковали возле Белогоровки.

Войска РФ 18 апреля продолжали наземные наступательные операции в направлении Часового Яра, но продвинуться не смогли. 17 и 18 апреля российские захватчики атаковали в районе самого Часового Яра, в районе Курдюмовки, Озаряновки, Белой Горы и в направлении Ступочек.

Силы обороны Украины продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 18 апреля, показывают, что ВСУ продвинулись на северо-запад от Дружбы (на северо-восток от Торецка).

17 и 18 апреля войска РФ атаковали в районе самого Торецка, в районе Дачного и Дилиевки, Дружбы и Крымского, Сухой Балки и Александрополя.

В Минобороны РФ 18 апреля заявили, что российские войска якобы захватили Валентиновку (к юго-западу от Торецка), но в ISW считают, что путинские силы оккупировали этот населенный пункт еще по состоянию на 14 апреля.

ВСУ имели успех под Торецком, враг продвинулся на 4 направлениях: карты ISW

Войска РФ 18 апреля продолжали наступательные действия на Покровском направлении, но не продвинулись. Российские захватчики атаковали возле Тарасовки, Елизаветовки, Старой Николаевки, Миролюбовки, Водяного Второго, Новоторецкого, Малиновки, Мирного, Луча, Лисовки, Шевченко, Песчаного, Котлино, Новоалександровки и Удачного 17 и 18 апреля.

Российские "военкоры" утверждали, что Силы обороны Украины контратаковали возле Лысовки, Удачного и Зеленого (к югу от Покровска).

Российский блогер рассказывал, что ситуация на Покровском направлении нестабильна из-за частых контратак со стороны ВСУ.

ВСУ имели успех под Торецком, враг продвинулся на 4 направлениях: карты ISW

18 апреля войска РФ продолжали наступать на Новопавловском направлении, но продвинуться не смогли.

Российский "военкор" утверждал, что Силы обороны Украины вошли в Успеновку (северо-восточнее Новопавловки), однако в ISW не видели подтверждений.

17 и 18 апреля войска РФ атаковали в районе Успеновки, Новосергиевки, Преображенки и Богдановки.

ВСУ имели успех под Торецком, враг продвинулся на 4 направлениях: карты ISW

Российские оккупанты недавно продвинулись на Кураховском направлении. Как показывают геолокационные кадры, опубликованные 18 апреля, войска РФ продвинулись в центре Константинополя (к западу от Курахово).

17 и 18 апреля российские захватчики атаковали в районе Константинополя, Андреевки, Богатыря и Разлива. Российские блогеры утверждали, что ВСУ периодически контратакуют вблизи Богатыря.

Российские захватчики 18 апреля продолжали наступательные действия на направлении Великой Новоселки, но не продвинулись. Войска РФ атаковали возле Отрадного, Свободного Поля, Комара, Веселого, Федоровки, Шевченко и Привольного 17 и 18 апреля.

Российские "военкоры" утверждали, что Силы обороны Украины контратаковали вблизи Комаров, Отрадного, Веселого и Шевченко.

ВСУ имели успех под Торецком, враг продвинулся на 4 направлениях: карты ISW

"Южная ось"

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземной активности войск на направлении Гуляйполя 18 апреля.

18 апреля российские оккупанты продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали возле Щербаков и Малой Токмачки 17 и 18 апреля.

ВСУ имели успех под Торецком, враг продвинулся на 4 направлениях: карты ISW

В отчете ISW указывается, что ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземных действиях на Днепровском направлении 18 апреля.

ВСУ имели успех под Торецком, враг продвинулся на 4 направлениях: карты ISW

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 18 апреля сообщали, что с начала суток на фронте произошло уже 124 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что российские захватчики продолжали давить на Покровском направлении, где фиксировалось 46 атак и штурмов со стороны врага.

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