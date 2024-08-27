Потери России на войне с Украиной превысили 610 тысяч военных

По данным Генштаба, за прошедшие сутки 26 августа на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений между Силами обороны и российскими оккупантами. При этом на границе с Черниговской и Сумской областями противник продолжает осуществлять обстрелы населенных пунктов с территории России.

Ранее сообщалось, что в Волчанске оккупанты готовятся к возобновлению штурмовых действий для восстановления утраченных позиций, деблокирования Агрегатного завода и расширения зоны контроля.

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