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Потери России в войне против Украины превысили 350 тысяч, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оккупанты потеряли 350 тысяч своих солдат убитыми и ранеными.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Он рассказал, что число убитых и раненых российских солдат основывается на данных западных разведывательных служб. При этом он не уточнил отдельное количество убитых военных РФ.

По словам Столтенберга, потери оккупантов в Украине в последнее время значительно возросли. Страна-агрессор платит очень высокую цену за незначительные успехи в виде контроля над отдельной территорией. 

Генсек напомнил, что украинские Силы обороны также потопили значительную часть Черноморского флота РФ. А в воздухе украинцам удалось сбить важные и дорогостоящие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Данные Генштаба

Отметим, что данные Генштаба Вооруженных сил Украины отличаются от тех, которые озвучил генсек НАТО. 

По состоянию на сегодня было известно, что с начала полномасштабной войны российские оккупанты потеряли 427 840 своих солдат

При этом за день бойцы ВСУ обезвредили 970 вражеских военных. 

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