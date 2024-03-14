Потери России в войне против Украины превысили 350 тысяч, - Столтенберг

Он рассказал, что число убитых и раненых российских солдат основывается на данных западных разведывательных служб. При этом он не уточнил отдельное количество убитых военных РФ.

По словам Столтенберга, потери оккупантов в Украине в последнее время значительно возросли. Страна-агрессор платит очень высокую цену за незначительные успехи в виде контроля над отдельной территорией.

Генсек напомнил, что украинские Силы обороны также потопили значительную часть Черноморского флота РФ. А в воздухе украинцам удалось сбить важные и дорогостоящие самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Данные Генштаба

Отметим, что данные Генштаба Вооруженных сил Украины отличаются от тех, которые озвучил генсек НАТО.

По состоянию на сегодня было известно, что с начала полномасштабной войны российские оккупанты потеряли 427 840 своих солдат.

При этом за день бойцы ВСУ обезвредили 970 вражеских военных.