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Потери России на войне ускорили рост и достигли 200 тысяч военных, - NYT

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Донбасс, Пятница 03 февраля 2023 08:03
Потери России на войне ускорили рост и достигли 200 тысяч военных, - NYT Фото: потери России на войне ускорили рост и достигли 200 тысяч военных (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

С начала полномасштабного вторжения потери России достигли 200 тысяч убитыми и ранеными военнослужащих.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что особенно большие потери российская армия понесла в боях за Бахмут и Соледар.

Москва отчаянно нуждается в крупной победе на поле боя и рассматривает Бахмут как ключ к захвату всего Донбасса.

Российские военные отправили плохо обученных новобранцев и бывших заключенных на передовую, прямо на пути украинских артиллерийских обстрелов и пулеметов. По словам американских официальных лиц, потери РФ стремительно растут, ежедневно гибнут или получают ранения сотни солдат.

"Эти потери только за 11 месяцев в 8 раз превышают американские за два десятилетия войны в Афганистане", - говорится в статье.

Вместе с тем пишет издание, человеческие жертвы вряд ли станут сдерживающим фактором для военных целей президента РФ Владимира Путина.

"Война ведется по типу борьбы, с которой страна столкнулась во время Второй мировой войны, когда погибло более 8 миллионов советских солдат. Путин готов к сотням тысяч жертв в Украине, хотя большее количество жертв может подорвать его политическую поддержку", - говорится в публикации.

По словам высокопоставленных лиц в Пентагоне, у российских войск заканчиваются боеприпасы для противостояния, поэтом взамен они отправляют волнами заключенных.

Российские военные следовали схеме "Вагнера" и преднамеренно использовали плохо обученные войска, чтобы отвлекать и истощать украинский огонь, заявили высокопоставленные представители американских военных и Министерства обороны США.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на 2 февраля, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 129 030 военных.

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