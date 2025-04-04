Генерал НАТО сравнил потери РФ в Украине с целым танковым корпусом США
Россия за время полномасштабной войны против Украины потеряла более 4000 танков. Это почти танковый корпус США.
Об этом заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTD.
"Россияне потеряли более 4000 танков, что составляет почти весь состав танкового корпуса США. Масштабы этого конфликта просто внушают благоговение (впечатляют - ред.)", - сказал Каволи во время слушаний в комитете Сената Соединенных Штатов.
Также в ходе слушаний генералу задали вопрос о последствиях, если Вашингтон откажет Киеву в предоставлении большей военной и разведывательной помощи, как это было сделано администрацией президента США Дональд Трампом после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Каволи ответил следующее:
"Очевидно, что это окажет быстрое и пагубное воздействие на их способность вести боевые действия", - сказал генерал НАТО.
Он также отметил, что силы Киева зависят от помощи США в сбивании ракет, а также от разведданных, которые помогают нацеливаться на командные пункты и логистические районы РФ.
Что еще заявил генерал НАТО
По словам Каволи, сейчас Украина и ее войска находятся на очень сильных оборонительные позициях, и даже улучшают позиции. Также он отверг возможность поражение Украины в войне с Россией.
"В войне нет ничего неизбежного. И украинцы сейчас находятся на очень сильных оборонительных позициях и слабо улучшают свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции. Сидя здесь сейчас, трудно представить большое украинское наступление, которое очистит каждый квадратный сантиметр Украины от врага. Но так же трудно представить, что Украина потерпит крах и проиграет этот конфликт. Я не думаю, что украинское поражение является неизбежным", - ответил на вопрос генерал НАТО.
Также он сказал, что Украине удалось решить проблему нехватки солдат для обороны от вторжения РФ. В частности, это этому способствовало снижение мобилизационного возраста.
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