Генерал НАТО сравнил потери РФ в Украине с целым танковым корпусом США

Россия за время полномасштабной войны против Украины потеряла более 4000 танков. Это почти танковый корпус США.

Об этом заявил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTD .

"Россияне потеряли более 4000 танков, что составляет почти весь состав танкового корпуса США. Масштабы этого конфликта просто внушают благоговение (впечатляют - ред.)", - сказал Каволи во время слушаний в комитете Сената Соединенных Штатов.

Также в ходе слушаний генералу задали вопрос о последствиях, если Вашингтон откажет Киеву в предоставлении большей военной и разведывательной помощи, как это было сделано администрацией президента США Дональд Трампом после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме. Каволи ответил следующее:

"Очевидно, что это окажет быстрое и пагубное воздействие на их способность вести боевые действия", - сказал генерал НАТО.

Он также отметил, что силы Киева зависят от помощи США в сбивании ракет, а также от разведданных, которые помогают нацеливаться на командные пункты и логистические районы РФ.